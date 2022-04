Amsterdamse brugwachters terug door storing: "Hele kluif om alle scheepvaart te bedienen"

De start van het vaarseizoen gaat dit jaar gepaard met de terugkeer van de brugwachters. Waternet werkte de afgelopen jaren met besturing op afstand. Met behulp van camera's werden de Amsterdamse bruggen en sluizen bediend vanuit de controlekamer, maar dat verliep helaas niet zo succesvol.

Brug- en sluiswachters zijn terug

Al eerder werd ingezet op lokale bediening, maar dat was alleen nodig voor de doorvaarroutes bij de Amstel en de Kostverlorenstraat. Nu is gebleken dat het hele systeem, waar Waternet de afgelopen vijf jaar aan werkte, niet veilig genoeg is. "Het is een hele vervelende situatie dat het systeem vertraging laat zien en je wil natuurlijk ten alle tijden die veiligheid waarborgen", vertelt Kirsten Smith, afdelingshoofd brug-en sluisbediening van Waternet.

Quote "Ik zat op de centrale en dat had mijn voorkeur" NICK PRONK, BRUG- EN SLUISWACHTER

Voor brug- en sluiswachter Nick Pronk betekent dat hij gewoon weer op de fiets of scooter langs de bruggen gaat. "Ik vind het wel lastig. Ik zat op de centrale en dat had mijn voorkeur. Nu is er buiten veel veranderd." De brugwachtershuisjes zijn inmiddels omgetoverd tot hotels en ook het aantal brugwachters is afgenomen. In 2008 waren er nog 108 brugwachters in de stad, maar inmiddels zijn dat er nog 49.

Sluiswachter Nick Pronk moet nu weer langs de bruggen met de scooter

"Vervelende situatie" Volgens Pronk moeten plezier- en beroepsvaarten nu dus wat langer wachten op de brug. "We missen meer mensen dan vroeger toen nog overal brugwachtershuisjes waren." Ook moeten pleziervaarten vanaf dit jaar twee keer zoveel betalen voor het doorvaarvignet. Het te kort aan personeel erkent Smith. "Het is een hele vervelende situatie dat het systeem vertraging laat zien. Op dit moment gaan we het team versterken met nieuwe collega's." Voor Pronk betekent dit gewoon weer bij de brug staan. En dat dat ook zo z'n voordelen heeft, blijkt als hij iemand onder de slagboom helpt. "In ieder geval de komende vaarroute is de situatie met lokale bediening. We hopen dat zo snel mogelijk op te lossen", aldus Smith.