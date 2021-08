Brugwachter racet de binnenstad door: 'Bediening op afstand veel te complex'

De baan als brugwachter is volgens Van der Schaaf een stuk ingewikkelder dan veel mensen denken. "Het is niet alleen maar op een knop drukken. We krijgen allemaal goede opleidingen en er zijn veel regels die je moet kennen. We fietsen heen en weer, het is een drukke baan."

'Gezicht van het Spaarne'

Een toekomst waarin alle bruggen onbemand zijn, is volgens haar dan ook onmogelijk. "Al sinds ik hier werk praten ze over bediening op afstand maar dat is veel te complex. Wij zijn het gezicht van het Spaarne. Dat mag niet verdwijnen."