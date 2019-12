Nacht in oud brugwachtershuisje Amsterdam kost ruim 1.000 euro

AMSTERDAM - Slapen in het oude brugwachtershuisje op de Amstelsluizen, bij Carré in Amsterdam, blijkt niet goedkoop. Het 'Private island in the heart of Amsterdam' kost ongeveer 1.000 euro per nacht.

Het huisje is, samen met enkele tientallen andere brugwachtershuisjes, een paar jaar terug in handen van een hotel gekomen. Het staat nu voor minstens 950 euro per nacht op Airbnb, maar daar komt nog 67 euro aan toeristenbelasting bij. Gasten kunnen de kamer alleen met een bootje van het hotel bereiken, maar ze mogen niet zelf varen. Er zijn maximaal vier overtochten met een 'privaté captain' bij de prijs inbegrepen, zwemvesten zijn verplicht. Extra keer varen: 40 euro Wie in het huisje wil ontbijten, moet tijdens die overtocht zelf al eten meenemen of bijbetalen. Een ontbijt voor twee personen kan namelijk bezorgd worden per boot, maar dat kost 35 euro. Het vullen van de koelkast met snacks en drinken kost 65 euro. Wie meer dan vier keer van het huisje naar de kant wil, betaalt telkens 40 euro extra.