Slachtoffer fatale schietpartij Hoofddorp is 20-jarige man uit Aalsmeer

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Hoofddorp vanmiddag is een 20-jarige man uit Aalsmeer. Dat maakt de politie zojuist bekend.

Onrust in Hoofddorp na dodelijke schietpartij in woonwijk: "Ik hoorde de schoten"

De politie trof het mannelijke slachtoffer aan nadat er een melding was binnengekomen over een schietpartij in de straat, ter hoogte van sportvereniging Overbos. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, maar kon niets meer voor hem betekenen.

Verdachten

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie vraagt uit te kijken naar twee mannen in een Volkswagen Polo of Golf. Een van de mannen is lichtgetint en draagt een pet, de ander is rond de 20 à 30 jaar en draagt een zwarte jas van het merk The North Face.