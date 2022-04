Onrust in Hoofddorp na dodelijke schietpartij in woonwijk: "Ik hoorde de schoten"

"Ik hoorde een aantal schoten en keek toen uit mijn raam. Toen zag ik een zwarte auto snel wegrijden", vertelt een man die een tiental meters van de parkeerplaats woont. Hij is geschrokken, net als vele anderen in de omgeving.

Scholen in directe omgeving

De velden van de voetbalvereniging worden normaal gesproken gebruikt voor gymlessen en schoolvoetbal van middelbare scholen als de KSH en het Haarlemmermeer Lyceum. Ook ligt op zo'n 300 meter afstand basisschool De Tovercirkel, waar een aantal kinderen de schoten gehoord zouden hebben. Dat bevestigt een van de docenten vanmiddag.

Verdachten

De politie trof het mannelijke slachtoffer aan nadat er een melding was binnengekomen over een schietpartij in de straat, ter hoogte van sportvereniging Overbos. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, maar kon niets meer voor hem betekenen.

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie vraagt uit te kijken naar twee mannen in een Volkswagen Polo of Golf. Een van de mannen is lichtgetint en draagt een pet, de ander is rond de 20 à 30 jaar en draagt een zwarte jas van het merk The North Face.