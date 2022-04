Langverwacht debuut bij Jong Ajax lonkt voor fitte Mo Ihattaren

Sinds zijn komst in Amsterdam bleef het angstvallig stil rondom de middenvelder. Volgens coach Erik ten Hag was Ihattaren nog niet fit genoeg. Daar heeft hij de afgelopen drie maanden hard aan gewerkt.

"Hij is fysiek nog niet dusdanig dat hij al kan aansluiten bij de groep", zei trainer Erik ten Hag drie weken geleden over zijn fitheid. "Als je niet kan rennen, dan houdt alles op. Daarmee bedoel ik rennen op eredivisie- of op Champions League-niveau. Dan wordt gevraagd dat je meters op hoge snelheid en intensiteit kunt maken. Als je dat niet kunt, houdt alles op. Het hangt van hem af hoe snel dat gaat."

342 dagen

De laatste keer dat Ihattaren een wedstrijd speelde was 342 dagen geleden. Op 24 april vorig jaar deed hij mee tien minuten mee in de wedstrijd van PSV en FC Groningen. Nadat hij in de clinch met PSV-trainer Roger Schmidt lag, werd het talent verkocht aan Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. In Italië werd het nooit een gelukkig huwelijk, waardoor Ajax hem ophaalde.

Ajax huurt Ihattaren voor tot het einde jaar van Juventus met een optie tot koop.