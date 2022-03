Knap gelijkspel van Jong Ajax en derde overwinning op rij voor Jong AZ

Thuis tegen FC Eindhoven heeft Jong Ajax vanavond gelijkgespeeld. In Amsterdam eindigde het duel tussen de nummers vier en vijf van de ranglijst in 2-2. Jong AZ kon juichen na de beloftenclasch tegen Jong FC Utrecht. Robin Lathouwers werd daar de matchwinner: 0-1.

Jong Ajax - FC Eindhoven

Voorafgaand aan de wedstrijd hadden de Brabanders al twaalf wedstrijden niet verloren. Die goede vorm liet FC Eindhoven snel zien, want Joey Sleegers opende in de twaalfde minuut de score. De spits ging alleen op Jong Ajax-doelman Charlie Steford af en omspeelde hem. Het was vervolgens een koud kunstje om de 0-1 aan te tekenen.

Jong Ajax deed goed mee en kwam een kleine tien minuten voor de pauze op gelijke hoogte. Na een combinatie in het strafschopgebied werd Sontje Hansen neergehaald. Scheidsrechter Jannick van der Laan kon niet anders dan naar de penaltystip wijzen. Danilo pakte het buitenkansje uit door de keeper de verkeerde hoek in te sturen.

Aan het begin van de tweede helft stond Jong Ajax opnieuw op achterstand. Er werd slecht verdedigd bij een vrije trap van Sleegers, waarna Jort van der Sande simpel kon binnenkoppen. Ook nu toonde de ploeg van trainer John Heitinga veerkracht. Hansen had in de 82e minuut een heerlijke actie in huis, waarna hij met een fantastisch schot de verre kruising vond: 2-2.

