Geduldige Jong Ajax-coach Heitinga over Ihattaren: "Hij is bereidwillig"

Bij Jong Ajax traint sinds vorige week Mohamed Ihattaren mee. Het grote talent probeert bij de Amsterdammers zijn carrière nieuw leven in te blazen. Trainer John Heitinga constateert dat zijn pupil eerst weer fit moet worden. "Geef hem alsjeblieft de tijd."

"Mo moet van zijn willen zijn moeten maken", vertelt John Heitinga na de 2-0 winst op Jong PSV over de fitheid van Ihattaren. "Hij moet de handschoen gaan oppakken en hij bepaalt zelf de snelheid."

Geduld

Hoeveel geduld Ajax en voetballiefhebbers moeten hebben met de huurling van Juventus, laat de Jong Ajax-coach in het midden. "Hij is nog niet fit, maar hij is bereidwillig. Alleen geef hem de tijd." Ihattaren speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 24 april namens PSV tegen FC Groningen.