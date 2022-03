Zandvoortse 'jonkies' geïnstalleerd als raadslid: "Eén van de jongste raden van het land"

Ook in de Zandvoort kan de nieuwe raad nu echt aan de slag. Gisteravond hebben de nieuwe raadsleden hun eed afgelegd. In het kustdorp heeft een ware politieke aardverschuiving plaatsgevonden, de gemiddelde leeftijd van de raad is in één klap flink gedaald.

Jong Zandvoort is de grote winnaar van de verkiezingen geworden. Zij hebben drie zetels en zijn daarmee even groot als het CDA en de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ).

Installatie van de nieuwe Zandvoortse raad - Zandvoortfoto.nl/Henk Keur

Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, heeft inmiddels de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Hij liet gisteravond weten dat hij samen met het CDA en OPZ een brede coalitie wil gaan vormen. "We gaan de komende dagen in gesprek om te kijken of, naast het 'motorblok' van negen raadsleden, één of meerdere partijen kunnen aansluiten." De Zandvoortse raad is behoorlijk verjongd. Naast de jongeren in Jong Zandvoort heeft de VVD bijvoorbeeld in Sven Drommel een twintiger als fractievoorzitter. Mirko Gerrits, van de nieuwe partij ZEE, is met zijn 20 jaar het jongste raadslid. Ook opvallend is dat sommige 'jonkies' nu met één van hun ouders in de raad zitten. Zo is Kim Göransson (Jong Zandvoort) de dochter van Belinda Göransson, die voor OPZ in de raad zit. De fractievoorzitter van OPZ, Peter Kramer, is de vader van Jerry.

Jerry Kramer van Jong Zandvoort - Zoandvoortfoto.nl / Henk Keur

Burgemeester Moolenburgh is duidelijk blij met fris jeugdig elan in de raad. "Als ik om mij heen kijk, is het verheugend om zoveel jonge gezichten te zien. Hoezó heeft de jeugd geen interesse in politiek? Ik durf de stelling aan dat u gemiddeld genomen één van de jongste raden in Nederland bent." Binnen de Zandvoortse raad wil het door onderling oud zeer nog wel eens stroef lopen, maar de partijen hebben aangegeven dat ze allemaal een frisse, positieve start willen maken. Moolenburgh wijst ze erop dat ze raadslid zijn geworden in 'een ingewikkelde tijd'. Met name door de gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. "Niet alleen vanuit het gevoel van onzekerheid, maar zeker ook omdat de economische gevolgen hier zullen neerdalen. En dat zal hoe dan ook weerklinken in de beraadslagingen in deze zaal." Lintjes Dinsdagavond nam Zandvoort al afscheid van de 'oude' raad. De vertrekkende raadsleden Astrid van der Veld (GBZ), Hans Drommel (VVD/Fractie Drommel) en Bruno Bouberg Wilson (OPZ) kregen een koninklijke onderscheiding, omdat ze allemaal meer dan 12 jaar raadslid zijn geweest.

Oud-raadslid Astrid van der Veld (GBZ) krijgt een koninklijke onderscheiding - Gemeente Zandvoort