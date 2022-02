Verkiezingen in Zandvoort: de kinderen nemen het op tegen hun ouders

'Kramer vs. Kramer' is niet alleen de titel van een Amerikaanse dramafilm uit de jaren '70, het is ook de realiteit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort. Jerry Kramer is lijsttrekker van de nieuwe partij Jong Zandvoort en zijn vader, Peter Kramer, is de lijsttrekker van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Beiden doen mee aan de verkiezingen en dat geldt voor meerdere ouders en kinderen uit het kustdorp.

Jong Zandvoort doet voor de eerste keer mee aan de verkiezingen - Jong Zandvoort

Op de lijst van Jong Zandvoort staan namelijk vier kinderen van huidige raadsleden. Jerry is dus de zoon van Peter, Kim is de dochter van Belinda Göransson (OPZ), Bram is de zoon van Patrick Berg (OPZ) en Yves de zoon van Marco Deen (PVV). Hoewel ze niet allemaal bovenaan de lijst staan, zouden ze in theorie wel tegenover hun vader of moeder kunnen komen te zitten in de raad. Fris en jeugdig élan brengen "Ik gok op twee zetels, hoop op drie," vertelt Jerry. Hij wil met zijn nieuwe partij fris en jeugdig élan toevoegen aan de raad, of zoals hij het noemt, 'de grijze massa'. Zijn partijgenoten hebben relatief weinig politieke ervaring, enkelen bij de VVD en GroenLinks. Jerry heeft zelf wel al een aardige politieke carrière achter de rug. Zo was hij was zes jaar lid van Provinciale Staten en zat hij eerder twaalf jaar voor de VVD in de Zandvoortse raad. Na een paar jaar afwezigheid wil hij nu weer een nieuwe poging wagen. "Ik heb heel veel zin om mijn ervaring te gaan delen met deze frisse groep jonge mensen. Als ik vroeger een idee had, dan kreeg ik nog wel eens 'dat hebben we al een keer gedaan' te horen." Van die 'rem' heeft hij nu geen last meer. "We staan los van het verleden en gaan er vol energie tegenaan." Tekst loopt door na foto

Peter Kramer (OPZ) en zijn zoon Jerry Kramer (Jong Zandvoort) - NH Nieuws

Jerry keert ook terug, omdat hij zich stoorde aan hoe de raad de afgelopen vier jaar functioneerde. "Ze zijn te veel met zichzelf bezig geweest, er was te veel onderling geruzie." Peter Kramer, al jarenlang raadslid voor OPZ, snapt de kritiek van zijn zoon en steekt hand in eigen boezem. "Het is terechte kritiek. We hebben er genoeg discussies over gevoerd aan tafel. Het heeft hem ook veel pijn gedaan dat de VVD afgelopen periode uit elkaar is gevallen." Omdat de politiek in het DNA zit van de Kramers, kijkt Peter er niet gek van op dat zijn zoon nu weer terug wil in de raad. "Ik had het wel verwacht. Ik vind het heel dapper dat hij met zijn partij de spil wil zijn om het vertrouwen bij de jeugd terug te winnen." Familiebanden en besluitvorming Ze zijn beiden lijsttrekkers, de kans lijkt daarom best groot dat Peter en Jerry straks in de raad komen te zitten. "Voor ons wordt het wel wat moeilijker dan voor de ouderenpartij. Zandvoort is namelijk behoorlijk vergrijsd en we moeten veel meer jongeren naar het stembureau zien te trekken", vertelt Jerry. Gezellig natuurlijk, een familiesfeer binnen de raad. Maar in hoeverre kan dat de politieke besluitvorming in de weg gaan zitten? De Kramers zien daar geen probleem in. "Daar ben ik van overtuigd. Denk je nou echt dat Jerry en ik voor een vergadering alles aan de keukentafel samen gaan voorbereiden? Jerry heeft zijn eigen visie, dat is hem zijn eer te na, hoor", aldus Peter.

Verkiezingen in Zandvoort Hoewel de officiële lijst nog bekend moet worden gemaakt, is er in Zandvoort nóg een nieuwe partij die mee wil doen aan de verkiezingen, namelijk 'Zandvoort Echt Eén', oftewel ZEE, aangevoerd door de jonge Zandvoorter Mirko Gerrits. Ook de VVD heeft een nieuwe en nog relatief onervaren lijsttrekker, Sven Drommel. Hij is de kleinzoon van Hans Drommel, die lid was van de VVD en nu onafhankelijk raadslid is. Er is één partij die waarschijnlijk niet meer mee zal doen aan de verkiezingen, dat is Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ).