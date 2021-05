Verdeeldheid binnen VVD-fractie oorzaak van bestuurlijk gerommel in Zandvoort

Het college van Zandvoort blijft toch aan, ondanks dat de VVD het vertrouwen in de coalitie heeft opgezegd. Wethouder Ellen Verheij-de Haas (VVD) gaat namelijk niet in op het verzoek van haar partij om uit het college te stappen. Als gevolg daarvan is er een breuk binnen de VVD ontstaan.

De VVD maakte zaterdagmiddag bekend dat ze niet meer verder wil binnen de huidige coalitie, omdat die niet de afspraken uit het coalitieakkoord na zou komen. "Het is een optelsom geweest", aldus VVD-fractievoorzitter Martijn Hendriks. Hij doelt dan onder meer op afspraken die gemaakt zijn over het in stand houden van parkeerplaatsen in het dorp en het al dan niet verhogen van belastingen. "Het college komt telkens met voorstellen, die strijdig zijn met wat we als coalitie destijds afgesproken hebben." Voor Hendriks en Goransson is de maat nu vol, het vertrouwen in het college én in hun eigen wethouder Ellen Verheij is de afgelopen maanden sterk afgenomen.

Martijn Hendriks en Belinda Goransson gaan verder als VVD-fractie, maar gaan nu onderdeel uitmaken van de oppositie. Hans Drommel verlaat de VVD en gaat verder als Lijst Drommel. Hij blijft wethouder Verheij steunen. In de Zandvoortse raad is zo toch een meerderheid gevonden om het coalitieakkoord voort te kunnen zetten.

Hendriks en Goransson hebben Ellen Verheij gevraagd om uit het college te stappen, maar zij geeft daar geen gehoor aan. "Het is in deze tijd volstrekt onverantwoord om eruit te stappen. Dan hadden we een bestuurlijke crisis gehad", aldus Verheij. Ze vindt het jammer dat het vertrouwen bij de twee VVD'ers weg is en ze herkent zich absoluut niet in het beeld dat het college zich niet aan de afspraken van het coalitieakkoord zou houden. "Ik heb met de fractievoorzitters van de andere coalitiepartijen tot nu toe ook altijd goed samen kunnen werken." Verheij gaat verder als onafhankelijk wethouder.

Een nieuwe partij: Lijst Drommel

Raadslid Hans Drommel gaat dus verder als 'Lijst Drommel'. "Ik blijf de coalitie steunen als liberaal in hart en nieren. Ik geloof in de kracht van dialoog en vind het laf dat mijn partijgenoten de handdoek in de ring gooien, nog geen jaar na het sluiten van deze coalitie en met de verkiezingen in zicht", schrijft hij in een verklaring. De VVD had Drommel gevraagd om zijn zetel beschikbaar te stellen. Verheij en Rommel blijven wel lid van de VVD.

Michiel Hermsen, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, is verbaasd over het besluit van de VVD. "Het komt toch wat onverwachts en het is het uitermate teleurstellend. Ik geloof niet dat Zandvoort hier veel beter van wordt. Ik vind dat het college altijd transparant en eerlijk heeft gecommuniceerd en kijk er dus totaal anders naar." Hij wil verder op de ingeslagen weg.

'Pluche zit te lekker'

Peter Kramer van oppositiepartij OPZ (Ouderenpartij Zandvoort, red), had het besluit van de VVD wel zien aankomen. "Wethouder Verheij had in de spiegel moeten kijken. Martijn Hendriks moet altijd maar weer het gevecht aangaan, terwijl zij een verlengstuk van de partij zou moeten zijn. Ze vindt het pluche blijkbaar heerlijk zitten."

Lijst Drommel en GroenLinks steunen vooralsnog de coalitie van CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, PvdA en D66. Fractievoorzitter van GroenLinks, Karim el Gebaly, laat weten dat hij met zijn achterban in overleg is over de ontstane situatie. "We moeten nu in ieder geval in crisistijd een bestuurlijke crisis absoluut zien te voorkomen."

De oppositie wordt nu gevormd door OPZ, VVD en de PVV.