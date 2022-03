Breuk binnen Zandvoortse partij ZEE blijkt niet te lijmen, vijf leden opgestapt

ZEE bestaat nu nog uit zes leden en heeft één zetel in de raad. Gerrits zal vanavond als raadslid geïnstalleerd worden voor de komende vier jaar.

Onenigheid binnen partij

Kort na de verkiezingsuitslag maakte Griffioen bekend dat Gerrits uit de partij zou worden gezet, omdat hij 'te veel zijn eigen plan had getrokken'. Voor Gerrits kwam dat nieuws compleet uit de lucht vallen en die zette vervolgens Griffioen weer uit het bestuur.

Een poging tot verzoening heeft niet geholpen. Tegen de Zandvoortse Courant vertellen de opgestapte leden nu dat Gerrits onder meer 'zonder instemming van de kerngroep op eigen houtje heeft overlegd met vijf gemeenteraadsfracties'. Ook zou er niet goed zijn overlegd wie schaduwraadslid zou gaan worden.

'Streep eronder'

Gerrits laat via een verklaring op Facebook weten dat hij graag op een positieve manier door wil gaan en de interne strubbelingen achter zich wil laten. “Ik wil er graag een streep onder zetten en ik wil met de leden en de inwoners die achter mij staan aan de gang voor Zandvoort. Daarvoor ben ik gekozen en daar sta ik voor.”

Marcel Sukel, vader van Mirko en penningmeester bij ZEE, wil ook graag door en niet meer te veel omkijken naar wat er allemaal is gebeurd. "Beide groepen hebben hun eigen werkelijkheid over wat er gebeurd is. Het is jammer dat het zo gelopen is en het heeft geen zin om met modder naar elkaar te gooien. We willen het beste voor Zandvoort en gaan met de leden op zoek naar een nieuwe voorzitter."