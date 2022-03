Nieuwe partij ZEE zet lijsttrekker Mirko Gerrits uit de partij: "Raadsel waarom dit is gebeurd"

De nieuwe politieke partij ZEE staat voor 'Zandvoort Echt Een'. Toch is van eenheid even niets te merken nadat afgelopen verkiezingen de eerste zetel werd behaald. Het rumoer is inmiddels zó groot dat, zonder dat hij hier zelf van op de hoogte was gesteld, vanochtend het vertrek van lijsttrekker Mirko Gerrits werd aangekondigd.

Voor Mirko Gerrits, één van de oprichters van de partij, is het nog een raadsel waarom hij uit de partij is gezet. Hij moest het vanochtend zelf via een persbericht vernemen.

"Juridisch kan dit ook helemaal niet", reageert hij aan de telefoon. "Ook is er geen algemene ledenvergadering geweest, laat staan dat er een meerderheid is om mij eruit te zetten."

Persbericht

Partijvoorzitter Arie Griffioen kondige vanochtend middels het persbericht het gedwongen vertrek van Gerrits aan, omdat hij 'te veel zijn eigen plan zou hebben getrokken en nieuwe afspraken zou hebben geschonden.'

Volgens Gerrits doet het bericht overkomen alsof het een vanuit de partij breedgedragen besluit is, maar volgens de Zandvoorter is een groot deel van het bestuur niet op de hoogte van het handelen van Griffioen.

De 20-jarige lijsttrekker beaamt wel dat er na de verkiezingsuitslag rumoer is ontstaan tussen hem en Griffioen. "Ik wil niet te veel in details treden, maar er is intern een soort van conflict ontstaan. Afgelopen zaterdag kreeg ik zelfs te horen dat ze me van de nummer één plek wilden halen. Maar dat kan juridisch helemaal niet."

Mediationgesprek

Griffioen en Gerrits zouden vandaag met een mediator bij elkaar komen, maar dat zit er niet meer in. "Er is nu nog wel een gesprek, maar ik zit daar niet bij", vervolgt Gerrits. De lijsttrekker is dan ook benieuwd wat er uit dat gesprek gaat komen. Maar zijn plek in de raad opgeven, dat is de jonge politicus zeker niet van plan.

"Ik ben de eerste initiatiefnemer van de partij en heb meer dan vijftig procent van de campagnebegroting gefinancierd." En samenwerken met voorzitter Arie Griffioen zit er volgens Gerrits niet meer in. "Er zijn dusdanig grove dingen gezegd. Als iemand de idealen van de partij niet naleeft, dan past dat niet. Ik baal hier dan ook flink van. Dit is niet goed voor Zandvoort. Zo is de glans wel een beetje aangetast."