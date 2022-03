Oranje knokt zich naast dominant Duitsland dankzij goudhaantje Bergwijn

Het is Nederland niet gelukt om het oefenduel tegen Duitsland te winnen. In een sfeervolle Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Invaller Steven Bergwijn bracht Oranje in de tweede helft langszij, nadat het op achterstand was gekomen door een doelpunt van Thomas Müller.

Zowel Duitsland als Nederland kreeg kansen op een doelpunt, maar de grootste mogelijkheid was voor Malen. De voetballer van Wieringen ging na ruim een half uur spelen alleen op doelman Manuel Neuer af, maar schoof de bal aan de verkeerde kant van de paal. Op slag van rust wist Duitsland echter alsnog de ban te breken. Bayern München-speler Thomas Müller kreeg de bal met een gelukje in het strafschopgebied na een voorzet van de negentienjarige Jamal Musiala. Müller dacht niet na en schoot onberispelijk hard raak voor de 0-1 ruststand.

Bij Oranje mocht Donyell Malen in de spits beginnen naast Memphis Depay. Dit betekende dat Steven Bergwijn, die nog twee keer scoorde tegen Denemarken, op de bank moest plaatsnemen. In de openingsfase werd het duidelijk dat beide ploegen op zoek gingen naar een snelle openingstreffer.

In de tweede helft kwam Bergwijn binnen de lijnen voor de onfortuinelijke Malen. De wissel van Van Gaal pakte goed uit, want tien minuten na zijn invalbeurt maakte Bergwijn op aangeven van Denzell Dumfries in de gelijkmaker. De toeschouwers in de Johan Cruijff Arena dachten niet veel later nog een keer te kunnen gaan juichen toen de bal op de stip ging na een overtreding op Depay. Scheidsrechter Craig Pawson uit Engeland besloot uiteindelijk na het zien van beelden zijn beslissing terug te draaien.

Oranje knokt zich terug

Na de gelijkmaker ging Oranje nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Deze kwam er bijna, maar een inzet van Matthijs de Ligt werd van de lijn gehaald. Ook Duitsland kreeg nog een goede kans op de overwinning. Invaller Lukas Nmecha kon doelman Mark Flekken van dichtbij niet passeren waardoor het uiteindelijk 1-1 bleef in Amsterdam.

Doordat Nederland niet langs Duitsland kwam en Portugal vanavond met 2-0 won van Noord-Macedonië, is Oranje veroordeeld tot pot 2 bij de loting voor het WK. Aanstaande vrijdag om 17.00 uur is de loting voor het WK 2022 in Qatar.