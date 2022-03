Oud-Telstar aanvaller Tavsan brengt Jong Oranje op drempel EK

Jong Oranje heeft vanavond de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland met 2-0 gewonnen. In Deventer was invaller Elayis Tavsan de gevierde man. De voormalig speler van Telstar nam beide doelpunten voor zijn rekening. Door de winst doet Jong Oranje hele goede zaken in de strijd om kwalificatie voor het EK in 2023.

Elayis Tavsan viert het doelpunten met zijn teamgenoten - Orange Pictures

Bij de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi debuteerde Vitesse-spits Thomas Buitink. Dit ging ten koste van Daishawn Redan, die afgelopen vrijdag nog mocht starten tegen Bulgarije (0-0). Beide elftallen gaven elkaar in de openingsfase in De Adelaarshorst geen krimp en kansen waren daarom ook spaarzaam. Pas aan het einde van het eerste bedrijf kwam Jong Oranje voor het eerst echt gevaarlijk voor de dag. Eerste kansen Jurgen Ekkelenkamp had in de veertigste minuut een schitterende pass in huis om Kenneth Taylor voor de keeper te zetten. De inzet van Taylor ging echter recht op de Zwitserse doelman af. Niet veel later werd een doelpunt van debutant Buitink terecht afgekeurd vanwege buitenspel en dus gingen beide ploegen zonder te scoren de kleedkamers in voor de rust. Tekst gaat verder onder de foto.

Ajacied Kenneth Taylor in actie voor Jong Oranje - Orange Pictures

Aan het begin van de tweede helft kwam Brian Brobbey binnen de lijnen voor Buitink. De spits van Ajax was na tien minuten al gelijk gevaarlijk en wist ook te scoren. Het doelpunt werd alleen afgekeurd omdat Brobbey een vermeende elleboogstoot uitdeelde aan zijn directe tegenstander. Een paar minuten eerder had Purmerender Mitchel Bakker nog snoeihard op de lat geschoten. Tweede geel Na de sterke start aan de tweede helft, moest Jong Oranje na bijna een uur spelen een fikse tegenslag verwerken. Centrale verdediger Wouter Burger kreeg namelijk zijn tweede gele kaart en leken de Zwitsers dus in een zadel te worden geholpen. Ondanks de ondertalsituatie bleef Jong Oranje een stuk sterker en dat betaalde zich ook uit in de openingstreffer. De net ingevallen Tavsan schoot de 1-0 binnen en was even later ook goed voor de tweede nederlandse treffer. De aanvaller krulde van buiten het strafschopgebied de bal heerlijk buiten bereik van de Zwitserse doelman in de verre hoek. In het restant van het duel wist Zwitserland niet meer gevaarlijk te worden en dus bleef het 2-0. EK-kwalificatie Door de overwinning doet Nederland erg goede zaken in de strijd om kwalificatie voor het EK van 2023. Jong Oranje verkleint het gat met koploper Jong Zwiterland zo weer tot twee punten. Bovendien hebben de Zwitsers een wedstrijd meer gespeeld. De groepswinnaars en de beste nummers twee gaan naar het EK.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Van Ewijk, Van den Berg, Burger, Bakker; Gravenberch, Taylor (Maatsen/82), Q. Timber; Ekkelenkamp, Zirkzee (Tavsan/69), Buitink (Brobbey/46)