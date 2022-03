Politie pakt zesde verdachte op in onderzoek naar vermoorde Berkhouter Sjaak Groot

De politie heeft een zesde verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de moord op Sjaak Groot. Vanmorgen hield de politie een 29-jarige man uit Opmeer aan, in een woning in Obdam. De vijf andere verdachten zitten al langere tijd vast voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 72-jarige Sjaak Groot.

