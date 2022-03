Kapotte lift houdt bewoners Alkmaarse flat 5 weken thuis: "Ze sluiten ons af zo"

Door een kapotte lift kunnen flatbewoners al twee weken bijna geen kant op. Tot woede van de wat oudere bewoners van de flat in het winkelcentrum De Mare in Alkmaar. "Je gaat gewoon niet zomaar meer naar buiten", stelt een bewoner. Een ander merkt op dat het juist net mooi weer is: "Wij willen dan graag even naar het terras beneden. Het is het enige uitje dat wij nog hebben."

In de video zie je hoe lang het precies duurt voor de vervangende traplift boven is - NH Nieuws

"Ze schieten wel een raket naar de maan, maar wat onderdelen voor een lift hebben ze niet", zegt Harrie Smit, een van de boze bewoners. Op 12 maart in de ochtend ging de lift stuk en heeft hij de noodlijn van zijn huurbaas gebeld. "Pas laat op de dag kwam er een monteur, maar die kon het euvel niet verhelpen."

Quote "Ik ben eerder met de trein in Amsterdam dan dat ik met deze traplift boven ben" Barbera van Dorth - woont 8 hoog

"Wat pas echt vervelend is, is dat er de eerste week hélemaal geen oplossing was", vertelt bewoner Barbera van Dorth. Die week zijn zij en vele andere oudere bewoners van de flat helemaal niet of bijna niet naar buiten geweest. Voor nood is er nu een traplift geplaatst, maar heel gelukkig wordt Barbera er niet van. "Ik ben eerder met de trein in Amsterdam dan dat ik met deze traplift boven ben." Tekst gaat verder onder de foto.

Harry bij de kapotte lift - NH Nieuws

Ook andere bewoners vinden de traplift niet fijn. Sommigen durven er niet in en anderen zijn afhankelijk van een scootmobiel die niet mee naar beneden kan. "De kinderwagen staat nu beneden, maar om beide kinderen en de boodschappen zes verdiepingen omhoog te sjouwen, is wel erg vervelend", zegt een ander.

Reactie Woonwaard "Wij vinden het heel vervelend voor de bewoners, maar omdat wij na een week pas wisten dat de lift niet snel gemaakt kon worden, hebben wij een traplift geplaatst als noodoplossing", aldus woordvoerder Monique Kerssens van woningcorporatie Woonwaard. In een brief heeft Woonwaard de bewoners geïnformeerd. "Mochten bewoners ook met de noodoplossing vast in huis zitten, dan kunnen zij contact met ons opnemen om te kijken hoe wij hen verder kunnen helpen." Half april moet de lift het weer doen, schrijft Woonwaard. "De levertijd van de onderdelen maakt dat het langer duurt". Volgens de woordvoerder wordt de lift tijdens de reparatie gelijk geüpgraded. "Hierdoor zal de lift in de toekomst betrouwbaarder zijn."

Het is volgens de flatbewoner ook niet de eerste keer dat de lift in deze flat stuk gaat. "Vier jaar geleden hebben wij hetzelfde probleem gehad. Ook toen werd er een traplift geplaatst als noodoplossing", vertelt Harrie. Vijf weken zonder lift Dat er nu tot half april gewacht moet worden op een werkende lift, vinden ze in de flat 'schandalig'. "In de brief staat dat 'ie gerepareerd wordt in de week van 11 tot 17 april. Dan hebben wij vijf weken geen lift", rekent Harrie voor. "Er wonen hier oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn." Ook voor Harrie is het gebrek aan een lift problematisch. "Voor ik boven ben, heb ik drie keer gerust, mijn rikketik doet het ook niet zo denderend meer."