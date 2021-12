Langzame stoeltjeslift biedt oplossing voor kapotte liften in flat: "Duurt een halve dag"

Bewoners in een flatgebouw in Haarlem kunnen hun coronakilo’s wel verbranden. De twee liften in de flat aan de Forelstraat werken niet goed: de een is helemaal buiten gebruik en de andere kampt soms met problemen. Als oplossing is een stoellift geplaatst in het trappenhuis van het twaalf etage tellende gebouw. Maar ook die werkt niet helemaal als gewenst.

Miranda Korenstra komt vanuit het trappenhuis de hal binnenlopen. "Ik ben gewoon komen lopen", zegt ze. "Ik dacht eigenlijk dat die ene lift ook nog steeds stuk was, en die stoellift in het trappenhuis gaat me echt te langzaam." Halve dag bezig Vanwege de niet goed werkende liften heeft een erkent bedrijf de noodlift geplaatst. Maar die gaat zo langzaam dat je volgens bewoner Fred Uylenbroek 'een halve dag bezig bent om van boven naar beneden te komen'. Wel is hij op zich tevreden met deze tijdelijke oplossing. "Mijn vrouw heeft parkinson dus voor haar is de stoellift wel handig. Maar ik moet wel vanaf onze woning op de derde etage meelopen en dat kost me veel tijd." Tekst gaat door onder de foto.

Hans de Wilde is assistent van de noodlift - Michael van der Putten/NH Media

Er staat ook een assistent naast de noodlift. "Ik ben hier neergezet om de mensen een beetje te helpen." Per etage moeten gebruikers van de noodlift namelijk wisselen van stoeltje. "Ik probeer de mensen daarbij te ondersteunen en controleer of alles veilig gaat." Dat het niet zo snel gaat, erkent De Wilde. "Maar dat hoeft ook niet, veiligheid staat voorop."

De twee liften zijn kapot omdat koperdieven kabels uit de liftschaft hebben gehaald. Uylenbroek twijfelt aan dit verhaal. "Volgens mij heeft het meer te maken met slecht onderhoud van de liften door Elan Wonen (de beheerder. Red.) Hoe kan je uit de liftschaft kabels stelen?" Elan Wonen heeft laten weten dat het echt om koperdieven gaat. "Na controle van het bedrijf dat de liften onderhoudt, is geconstateerd dat de hangkabels van beide liften ontbraken.(...) Zonder hangkabel werkt de lift niet. Een hangkabel bevat koper. Dieven/vandalen hebben waarschijnlijk een liftdeursleutel gehad waarmee de deuren geopend konden worden zonder dat de lift aanwezig was.(...) De liftstoring komt dan ook door de dieven en niet door achterstallig onderhoud." Camera's Uylenbroek is niet bepaald overtuigd, maar als het om dieven gaat, heeft hij wel een oplossing. "We zouden graag beveiligingscamera's hier in de hal ophangen. We zijn zelfs een petitie gestart onder bewoners." En inderdaad, in de hal hangt een A4'tje met tientallen handtekeningen. Elan Wonen was nog niet op de hoogte van deze wens. Maar laat weten dat 'als bewoners camera's zouden willen ze het gesprek willen aangaan. Wel binnen de kaders van de wet- en regelgeving rond de privacy'. Als het goed is, wordt de tweede lift in de loop van volgende week gemaakt. Bewoners kunnen dan weer gebruikmaken van beide liften en zo hoeft Uylenbroek er geen halve dag over te doen om met zijn vrouw een ommetje te maken.