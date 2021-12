Het regent annuleringen bij hotels in Haarlem: "Het is dramatisch"

Het zal in de kerstvakantie ontzettend rustig zijn in de Haarlemse hotels. Na de persconferentie van afgelopen zaterdag worden reserveringen massaal geannuleerd. "Als mensen niet kunnen shoppen en uit eten kunnen gaan in de stad, dan komen ze niet", aldus één van de hotelmanagers.

Van den Berg is zelf eigenaar van boutiquehotel Staats in de Ripperdastraat. Over het gehele jaar heeft ze, ondanks een redelijke zomer, niet eens de helft van haar normale bezettingsgraad gehaald. "We hebben 21 kamers en er waren er vannacht slechts 3 bezet. Het is vervelend en troosteloos, maar we doen ons uiterste best om de mensen die wél komen het heel erg naar de zin te maken."

"Het is een uitdaging om de moed erin te houden. Vanaf zaterdag, na de persconferentie, staat de telefoon bij iedereen roodgloeiend met gasten die willen annuleren", aldus Claudia van den Berg, voorzitter van het Haarlemse hoteloverleg. "Toen de restaurants om vijf uur moesten sluiten, kregen de hotels al meer annuleringen te verwerken. Dat is nu alleen maar erger geworden. De bezetting is nu gemiddeld tien tot twintig procent in december. "

Ook bij de grote hotels in de stad is het aantal reserveringen aanzienlijk gedaald. "Het is leeg en stil. Dramatisch, de bezetting is verdampt", aldus Niels Piscaer van het Van der Valk Hotel Haarlem. De annuleringen treffen ook de inkomsten uit het restaurant. "Geen vergaderingen, geen kerstbrunch, geen eindejaarsborrels." Het enige voordeel van rust in het hotel, is dat ook zijn personeel wat meer rust kan pakken na een drukke zomer. "Maar we houden er altijd van om te knallen, dus we worden hier best ongelukkig van."

"Het is verschrikkelijk, heel erg", aldus Marit Allan van het Ambassador City Centre Hotel. "We hebben 105 kamers en daar zijn er volgende week maar zo'n 5 tot 10 van bezet." De annuleringen komen uit binnen- en buitenland. "Bijvoorbeeld van buitenlandse gasten die kerst wilden komen vieren met hun familie hier. Ze komen niet of blijven korter."

Het Stay Okay Hostel Haarlem sluit tot en met de kerst de deuren vanwege de lage bezettingsgraad. Tussen kerst en oud en nieuw staan er nog wel een paar boekingen.

Huisjes wel goed bezet

In Zandvoort zijn de reacties achter de hotelrecepties niet veel positiever. "Er zijn, op een totaal van 60, maar een paar kamers bezet de komende dagen, áls we geluk hebben", aldus René van Wielink van het Palace Hotel. "Ik was onlangs in België en daar is wel alles nog open. Mensen eten, winkelen en logeren overal, het zit overal vol. We sturen ze op deze manier allemaal die kant op, dat voelt wel een beetje scheef."

Even verderop, op vakantiepark Center Parcs, maken ze zich minder grote zorgen. Bijna alle faciliteiten, waaronder het zwembad, zijn gesloten. Toch laat een woordvoerder weten dat de paar honderd huisjes zo goed als allemaal wel verhuurd zullen worden de komende weken. "We hebben iedereen een mail gestuurd met een compensatievoorstel voor het missen van de faciliteiten. En dan merk je toch dat mensen graag hun vakantie hier willen komen doorbrengen. De midgetgolfbanen en de fietsenverhuur kunnen gelukkig wel open blijven."

