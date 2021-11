Jaarlijks zo'n 49.000 mensen vast in liften, maar 'echte horrorliften bestaan niet'

Vast komen te zitten in een lift: het gebeurt vaker dan we denken. Zo stortte begin deze maand de 'horrorlift' in het appartementencomplex in Amsterdam- IJburg van de vijfde naar de eerste verdieping. Maar wat moet je doen wanneer je vast komt te zitten? "Rustig blijven, geen gekke dingen gaan doen: niet jezelf bevrijden", vertelt John van Vliet van het Liftinstituut op NH Radio.

Horrorlift die meerdere etages naar beneden stortte, na rechtszaak nog steeds niet gemaakt

Deze week is de 'awareness week voor liften'. En dit blijkt nodig: jaarlijks komen 49.000 mensen vast te zitten in liften. Dat zijn er zo'n duizend per week. Een aanzienlijk aantal, vindt John van Vliet van het Liftinstituut. Onderzoek van dit instituut wijst uit dat eenderde van de mensen niet weet wat te doen in zo'n situatie en zich probeert te bevrijden. "En dat is precies wat we niet willen dat je gaat doen", aldus Van Vliet. "Vandaar dat wij hier deze week extra aandacht voor vragen." Ten opzichte van een eerder uitgevoerd onderzoek in 2015, is het aantal 'liftvastzitters' toegenomen, vertelt Van Vliet. "Het kan zijn dat er het ene jaar meer (stroom)storingen zijn. En ook groeit het aantal gebouwen met liften", aldus Van Vliet. Misverstanden Er bestaan genoeg misverstanden over liften, legt Van Vliet uit. Veel van deze angsten zijn gevoed vanuit de 'enge films', waar mensen vast komen te zitten in liften. "Een lift is een kleine ruimte en je weet nooit zo goed wat een lift doet. Je weet niet hoe lang het duurt, en die onzekerheid, daar houden wij mensen niet van." Deze onzekerheid wordt vaak gevoed door onwetendheid. Want veel angsten zijn fabels, volgens Van Vliet. In een stilstaande lift kan er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een zuurstoftekort. "Onderin de lift zitten namelijk gewoon kieren en gaten waar ventilatie door blijft gaan", legt hij uit.

Quote "Blijf gewoon kalm, druk op de alarmknop en wacht tot dat de storingsdienst je er op een nette manier uithaalt" John van vliet

Ook als de stroom uitvalt, blijft er voldoende zuurstof in de kleine ruimte aanwezig. Bovendien is de zuurstoftoevoer berekend op het aantal mensen dat in de lift kan staan. "Daar is netjes over nagedacht." Naar beneden storten Wat betreft het voorval in Amsterdam-Noord: het echte neerstorten van de lift tot op de grond kan volgens Van Vliet niet gebeuren. "Dat is toch eigenlijk ook wel een fabel. Een lift is namelijk opgehangen aan een heleboel kabels en die breken niet zomaar", vertelt hij. En mocht dat toch gebeuren, dan is er nog een mechanisme dat als een noodrem werkt. Bovendien worden de liften regelmatig gecontroleerd op veiligheid: één keer in de anderhalf jaar. "Dan wordt ook de kwaliteit van de kabels meegenomen, dus je hoeft je geen zorgen te maken over krakende geluiden."

Quote "Ook is er een kans dat je in de schacht valt tijdens de ontsnapping uit de lift: dat overleef je niet" JOHN VAN VLIET

Wat moet je dan wel doen als je vastzit in de lift? Volgens Van Vliet is het belangrijk dat je kalm blijft en geen gekke dingen gaat doen. "Je ziet wel eens filmpjes op internet dat mensen heel hard tegen deuren aan gaan schoppen of eraan gaan trekken, proberen luiken open te maken", zegt hij. "Maar doe dit alsjeblieft niet, want daar zit het gevaar in. Blijf gewoon kalm, druk op de alarmknop en wacht tot dat de storingsdienst je er op een nette manier uithaalt." Levensgevaarlijk Tussen oude en nieuwe liften zitten nog aardig wat verschillen als het gaat om veiligheid. Zo vertelt Van Vliet dat er in oude liften nog een luikje aanwezig is dat je open kunt maken. Volgens hem 'levensgevaarlijk': "Doe dit alsjeblieft niet. Stel je voor dat je het luikje wel kunt openmaken en de lift gaat vanuit een mechanisme toch ineens rijden, dat is écht levensgevaarlijk." Wachten op iemand die je komt redden, is het meest veilige en het beste om te doen. "Ook is er een kans dat je in de schacht valt tijdens de ontsnapping uit de lift: dat overleef je niet." Gebruik de tijd dat je vastzit gewoon om 'mailtjes te beantwoorden en even lekker te relaxen', terwijl je wacht, besluit hij lachend.