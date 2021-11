Horrorlift die meerdere etages naar beneden stortte, na rechtszaak nog steeds niet gemaakt

De lift in het appartementencomplex aan de Eva Besnyöstraat in Amsterdam- IJburg, drijft de bewoners al jaren tot wanhoop. In juli 2020 werd de lift afgekeurd wegens ernstige gebreken, maar desondanks bleef de lift gewoon in gebruik. Dit zorgde voor levensgevaarlijke situaties. Zo stortte in mei dit jaar de lift met een ouder en kind van de vijfde naar de eerste verdieping.

De 11-jarige Jade Lee was een van de bewoners die begin dit jaar vast kwam te zitten in de lift. "Ik vond het best wel eng en raakte helemaal in paniek. Op een gegeven moment hebben de buurmeisjes mijn vader geroepen. Toen hoorde mijn vader me schreeuwen in de lift." Ze weet uiteindelijk met behulp van haar vader te ontsnappen uit de lift, maar de situatie heeft veel indruk op haar gemaakt. Zo durft ze niet meer met de kleine lift. "Ik heb een zwaar trauma van toen ik vastzat."

Schuld van bewoners? Alexander Maas woont al jaren in de flat en was helemaal klaar met alle incidenten. Hij besloot met een groep buren een rechtszaak aan te spannen tegen woningbouwvereniging De Key. De bewoners winnen de zaak, maar tot grote verbazing van Maas krijgen zij de schuld van de gebreken van de lift. "In de rechtszaal kwam naar voren, dat het zou komen door de vele verhuizingen. Daar zou de lift niet tegen kunnen. Maar dan denk ik: hoe moeten de mensen dan verhuizen? Dat is gewoon een plankje, dat is gewoon normaal gebruik in de lift."

Sinds de uitspraak twee maanden geleden, is er volgens de bewoners nog geen verbetering. De Key laat in een reactie weten: "De veiligheid van onze bewoners is voor ons van groot belang. We beginnen deze week met het aanpakken van het liftprobleem." Het onderhoud moet volgens de Key worden overlegd met de Vereniging van Eigenaren en het ingrijpende onderhoud kan alleen door gespecialiseerde bedrijven gedaan worden. Desondanks betreurt De Key de situatie. "Helaas heeft het lang geduurd voordat we hiermee konden starten. We verwachten dat onze huurders de liften binnenkort weer naar tevredenheid kunnen gebruiken." Tot die tijd gaan Maas en zijn zoontje maar met de trap. "Dat is gezonder en veiliger."