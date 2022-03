Zakaria Aboukhlal grote man in oefenduel van winnend AZ

Met vier treffers was Zakaria Aboukhlal zeer bepalend voor de ruime winst van AZ. De Alkmaarders wonnen het oefenduel van Go Ahead Eagles met 7-1 op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer.

AZ-speler Zakaria Aboukhlal - Orange Pictures / Gerrit van Keulen

Zonder de internationals trad AZ donderdagmiddag aan tegen Go Ahead Eagles. In de competitie won AZ ook al twee keer ruim van de nummer twaalf van de ranglijst (5-0 en 1-4). Dat gebeurde dit keer ook weer. Bij de rust stond het al 3-1 voor de thuisploeg. Twee keer Zakaria Aboukhlal en één keer van Kamal Sowah. De aanvaller die wordt gehuurd van Club Brugge maakte zo zijn eerste treffer in het AZ-shirt. Voor de Deventenaren scoorde oud-AZ'er Justin Bakker uit een strafschop. Prachtige aanval Na rust ging AZ vrolijk verder met scoren. Via Tijjani Reijnders en Peer Koopmeiners liepen de mannen van trainer Pascal Jansen verder uit naar 5-1. Vooral de treffer van Koopmeiners verdiende veel applaus. Een prachtige aanval waarbij Dani de Wit de bal panklaar legde voor Koopmeiners. Tekst loopt door onder de tweet.

Debutanten Het slotakkoord was er weer voor Aboukhlal. In de 80e en 87e minuut vond hij het net. Verder waren er nog de eerste officieuze speelminuten voor Robin Lathouwers en Soulyman Allouch. AZ speelt na de interlandperiode op zaterdag 2 april in eigen huis tegen Vitesse. Basisopstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Beukema, Martins Indi, Witry; Reijnders, De Wit, Koopmeiners; Sowah, Aboukhlal, Taabouni.