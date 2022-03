AZ-middenvelder Jordy Clasie na 5,5 jaar terug bij Nederlands elftal

Bondscoach Louis van Gaal heeft Jordy Clasie opgeroepen voor de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal. De AZ'er speelde in november 2016 zijn laatste interland voor Oranje.

De geboren Haarlemmer zat al in de voorselectie van Van Gaal. Clasie speelde zeventien keer eerder een interland, waaronder op het WK van 2014. Dit seizoen is hij weer een vaste waarde bij AZ. Ook ploeggenoot Owen Wijndal is erbij tegen Denemarken en Duitsland.

Namens Ajax zijn Steven Berghuis, Daley Blind, Davy Klaassen en Jurriën Timber opgeroepen. Ryan Gravenberch ontbreekt en moet zich melden bij Jong Oranje.

Op zaterdag 26 maart speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Duitsland is drie dagen later de oefentegenstander. Beide duels worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena.