Jan (72) regelt nieuw 'hufterproof' Regenboogpad nadat vorige vernield werd

"Wat een achterlijk minne apen", dacht Jan Laan uit Schagen toen hij vorig jaar november hoorde dat het pas aangelegde Regenboogpad was besmeurd met graffiti. Hij liet het er niet bij zitten en vroeg de gemeente of hij in actie mocht komen. Hij regelde met het lokale schildersbedrijf dat er vandaag een nieuwe wordt gemaakt.

Het vandalisme zorgde vorig jaar voor veel boze reacties. Vooral dat juist het Regenboogpad slachtoffer werd, zette kwaad bloed. "Het is de entree van onze stad, voor iedereen", zegt Laan. "Ik kan niet tegen onrecht, ik sta altijd voor minderheden klaar." Ook op zijn voetbalclub maakt hij zich hard voor diversiteit en werkt als vrijwilliger met mensen met het syndroom van Down.

"Ze hadden nog meer vernield, ook aan het station", vertelt de 72-jarige Laan. De schilders hebben achter hem alvast een paar banen afgeplakt waar de verschillende kleuren in moeten komen. "En we moeten de reparaties met zijn allen weer betalen. Soms hebben dat soort gasten een geweten. Ik hoop dat ze er erg last van krijgen", zegt hij met een lach.

Schilder

Schildersbedrijf Jac Vink deed meteen mee met het plan van Jan Laan. "Dit is een bijzondere klus voor ons", vertelt Marcel Stoop. "We hoefden er ook niet lang over na te denken. We hebben gewoon gezegd: 'Dat doen we'. En het wordt hartstikke mooi. We moeten baan om baan schilderen omdat je anders nat in nat schildert. Maar dit weekend kunnen de mensen er al overheen lopen. Ik hoop dat ze het knap houden."

Na het vandalisme van eind vorig jaar, is nu gekozen voor een hoge kwaliteit verf die goed te repareren is. En Jan Laan blijft paraat staan. "Ik heb met omliggende bedrijven afgesproken dat ze de boel in de gaten houden. En als er wat mis is, kom ik meteen langs om het weer op te knappen. De vandalen zullen het niet van me winnen!"