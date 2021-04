Basisscholen Den Helder zetten zich in voor veiligheid, vreedzaamheid en diversiteit

Bij de Duinvaerderschool in Den Helder werd vanmiddag een Regenboogpad onthuld om te laten zien dat iedereen er welkom is. Even verderop bij de Jac. P Thijsseschool kregen leerlingen een diploma als 'wijkmediator'. Ze gaan helpen om de buurt veiliger en vreedzamer te maken.

"Een wijkmediator kan, als er een conflict is tussen twee kinderen, met beide kinderen in gesprek gaan en het probleem oplossen", vertelt Yanaika. Zij was vandaag één van de tien leerlingen die een diploma ontving. Na een cursus op school is ze er helemaal klaar voor. "Ik ben best trots, op alle kinderen eigenlijk. We steunen elkaar ook. Als er een conflict is, kunnen we elkaar bellen en om assistentie te vragen."

De wijkmediators maken onderdeel uit van een landelijk project van stichting Vreedzaam. De tien leerlingen van de Jac P. Thijsseschool zijn de eersten in de stad met een diploma. "Maar dat worden er snel meer", zegt directeur Wietske Darphorn. "Ook andere scholen hier in de Visbuurt willen mee doen, zoals de Eben Haëzer-school en de Driemaster."

Wethouder Tjitske Biersteker, die zelf ook in de Visbuurt woont, is enthousiast over de nieuwe wijkmediatoren. "Ze zijn niet te stuiten. En ze dachten eerst met vijf te beginnen, maar het zijn er nu al tien. En ze hebben allemaal goede ideeën zoals een kinderwijkraad. Het wordt hier helemaal geweldig in de Visbuurt. Ik ben blij dat ik hier woon."

Even verderop, op basisschool de Duynvaerder, werd vandaag aandacht besteed aan diversiteit. Een regenboogpad richting de entree van de school laat zien dat iedereen er welkom is.

