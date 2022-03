Nummer twee Koninklijke HFC heeft makkelijke avond tegen Excelsior Maassluis

Koninklijke HFC is weer terug op de tweede plek in de tweede divisie. De Haarlemmers wonnen aan de Spanjaardslaan overtuigend met 3-0 van Excelsior Maassluis en zijn daardoor weer drie punten los van AFC, dat wel een wedstrijd minder speelde.

In het eerste half uur maakte de ploeg van trainer Gertjan Tamerus al korte metten met de bezoekers uit Zuid-Holland. Roy Castien maakte na twintig minuten voetbal de openingstreffer en drie minuten later verdubbelde Jordy Hilterman de score in het voordeel van de thuisploeg. Tussendoor zag Jim Hulleman zijn inzet op de paal belanden. Wessel Boer kopte halverwege de tweede helft de eindstand op het scorebord nadat de wedstrijd grotendeels al gespeeld was: 3-0.

Door de gemakkelijke zege blijft Koninklijke HFC de sterke reeks voortzetten. Sinds de hervatting van de tweede divisie zijn de Haarlemmers nog ongeslagen. Koninklijke HFC heeft inmiddels 38 punten uit 20 wedstrijden.

Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij GVVV.