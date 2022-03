AFC buigt achterstand om tegen Kozakken Boys, Jong Volendam voor rust klaar met GVVV

AFC keek in Werkendam lang tegen een achterstand aan, maar halverwege de tweede helft zetten de Amsterdammers een tandje bij. Daardoor won de ploeg met Uli Landvreugd met 1-3 bij Kozakken Boys. Jong FC Volendam deed ook goede zaken in de tweede divisie tegen hekkensluiter GVVV (2-1 winst).

AFC keek in de 22e minuut ineens tegen een achterstand aan toen Gwaeren Stout de thuisploeg op voorsprong schoot. De nummer vijftien van de tweede divisie hield dat vol tot de 66e minuut. De Amsterdammers kregen hulp van Gino Creutzberg, want hij werkte de bal in eigen doel: 1-1. Daniel Zoutberg draaide de wedstrijd vervolgens hoogstpersoonlijk om. Drie minuten na de gelijkmaker schoot hij de 2-1 binnen en vlak voor tijd besliste hij het duel op 3-1 in het voordeel van AFC.

Jong FC Volendam

Aan de Dijk maakte de ploeg van trainer Kiki Musampa voor rust al korte metten met GVVV. De beloften uit Volendam kwamen in de 28e minuut op voorsprong via Younes Taha El Idrissi en op slag van rust verdubbelde Jim Beers de voorsprong. In de 83e minuut leken de bezoekers even terug in de wedstrijd te komen dankzij een eigen doelpunt van Kayne van Oevelen, maar verder dan dat kwam GVVV niet.

AFC klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats met 35 punten uit 19 wedstrijden. Dat is evenveel als Koninklijke HFC, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Jong FC Volendam staat dankzij de overwinning op de 10e plaats met 27 punten uit 20 wedstrijden.