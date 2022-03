Brian Brobbey wil blijven: "Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen"

Brobbey, die naar een half jaar bij RB Leipzig weer Ajacied is, vertelde dat aan de Telegraaf. "Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. honderd procent. Ik ben nog niet klaar in Amsterdam."

Trainerswissel

Brobbey vertrok afgelopen zomer transfervrij naar Leipzig, waar hij een contract voor vier jaar tekende. Trainer Julian Nagelsmann, die het in de Amsterdammer zag zitten, maakte echter niet veel later de overstap naar Bayern München. Onder de nieuwe trainer Jesse March had Brobbey het moeilijk, hij kreeg weinig speelminuten en nauwelijks kansen.

In januari keerde Brobbey weer terug naar Amsterdam. "Toen pas kwam ik erachter hoezeer ik de club, de jongens en de sfeer had gemist', vertelt hij. 'Ik denk dat ze (zijn management, red.) binnenkort gaan zitten met Leipzig. Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen."