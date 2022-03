Deur voor Ajax-vertrek Gravenberch wagenwijd open: "Contractbesprekingen gestopt"

"Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien", zegt Gravenberch voor de camera van de NOS. Het contract van de Ajacied loopt nog tot en met de zomer van 2023. Als Ajax nog een bedrag aan hem over wil houden, zouden zij hem deze zomer moeten verkopen.

Daarbij komt dat Bayern München al een bod op Gravenberch zou hebben gedaan. De Duitse recordkampioen heeft een zak met 25 miljoen euro neergelegd in Amsterdam. Of hij dat ook waard is, durft Gravenberch niet te zeggen. "Geen idee, ik heb geen idee. Maar als je 25 miljoen waard bent, kan je wel trots zijn want het is een hoop geld, natuurlijk."

Oranje

Op de persconferentie ging bondscoach Louis van Gaal in op het feit dat Gravenberch weer bij de selectie van Jong Oranje zit. De keuzeheer liet weten dat Gravenberch "een heel slechte periode" had doorgemaakt. "Anderhalf jaar geleden was ik voor het laatst bij Jong Oranje", zegt Gravenberch. "Dat ik nu weer hier moet zijn is natuurlijk wel even switchen, een knop omzetten. Je had liever bij het eerste van Oranje gezeten. In het begin had ik daar wel moeite mee, maar nu heb ik die knop wel omgezet."