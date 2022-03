Hertelling Bergense stemmen na verzoek PvdA: "Het verschil tussen 1 en 2 zetels is klein"

Vanmorgen maakte burgemeester Lars Voskuil de zetelverdeling bekend. In die verdeling wordt allereerst berekend hoeveel 'volle zetels' een partij heeft behaald. De zetels die over zijn, restzetels, worden verdeeld over de partijen. In Bergen waren vijf restzetels te verdelen, waarvan de laatste naar de VVD ging.

Peter van Huissteden zegt: "Wij hebben de berekening van de restzetels ook gemaakt, en daaruit bleek dat het verschil tussen een zetel voor de VVD en eentje voor de PvdA maar veertien stemmen scheelt." Omdat het verschil zo klein is, heeft hij een hertelling aangevraagd. "Het is het verschil tussen de komende vier jaar in mijn eentje in de raad, of het werk met zijn tweeën doen."

Hij vervolgt: "Als het verschil in stemmen vijftig of zestig was, was het voor ons anders geweest." Maar op zo'n verkiezingsavond wordt onder tijdsdruk geteld, zegt Van Huissteden. "Wij zouden het zonde vinden als blijkt dat daardoor fouten zijn gemaakt en dat wij anders kans op een extra zetel hadden."

Van Huissteden benadrukt dat hij hiermee niets wil afdoen aan de uitslag: "Iedereen op het stembureau doet hartstikke zijn best. We willen niet de arbeid en energie die in het tellen gestoken is bagatelliseren en op het moment dat na hertelling de uitslag hetzelfde blijft, leggen wij ons daar natuurlijk bij neer."