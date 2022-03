Tikfout in sneltelling: niet OPA maar D66 grootste partij in Alkmaar

In Alkmaar is niet OPA, maar D66 de grootste partij geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt de gemeente bekend. "Het verschil is veroorzaakt door een tikfout bij de invoer van de telefonisch doorgegeven sneltelling van een van de stembureaus."

Vandaag is de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt en blijkt dat er een fout is gemaakt. "In plaats van de werkelijke 46 behaalde stemmen bij het betreffende stembureau, werden bij OPA 246 stemmen ingevoerd", aldus de gemeente.

De verkiezingsuitslag die gisteren in de Grote Kerk bekend werd gemaakt, was op basis van een sneltelling. Hierbij gaven stembureaus telefonisch de uitslag door. Daaruit kwam naar voren dat OPA de grootste partij werd, met een voorsprong van 0,1 procent op D66.

"Dat is natuurlijk bijzonder teleurstellend", laat OPA-fractievoorzitter Victor Kloos weten. Eerder vandaag reageerde hij op de 'winst' en liet aan NH Nieuws weten dat het 'best nog even spannend was, gezien de concurrentie'. Hij vervolgde: "Maar het is gelukt en daar zijn we blij mee."

Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. "D66 gaat nu het voortouw nemen en OPA is natuurlijk wel bereid om deel te nemen aan een college. We zijn nog altijd de tweede partij en de grootste lokale partij", aldus Kloos. Het aantal zetels dat de partij krijgt toegeschreven blijft wel gelijk, zowel OPA als D66 staan op vijf zetels.

Overweldigend en verrassend

Bij D66 heerst een euforische stemming. "Het is overweldigend en verrassend", reageert lijsttrekker Simone Meijnen op het nieuws. "Totaal onverwacht natuurlijk, we waren er gewoon van uitgegaan dat OPA gewonnen had, net als zij. Het is voor hen een enorme domper, maar wij zijn natuurlijk ontzettend blij."

"We zijn nu nog erg overrompeld, dus we gaan dit weekend kijken hoe we nu gaan organiseren en hoe we een mooie samenwerking gaan zoeken met andere partijen", aldus Meijnen. "Die verantwoordelijkheid gaan we zeker nemen, maar we gaan het eerst even laten bezinken."