Patat en frikandellen vallen in de smaak bij familie van Oksana: "Alles is op"

Eindelijk zijn ze er. Na enkele weken in spanning te hebben gezeten, kon Oksana Yarmus uit Andijk vandaag vier gevluchte familieleden verwelkomen. Het eerste oer-Hollandse maal - patat en frikandellen - viel direct in de smaak. "Alles was op."

Oksana kwam in 2015 naar Nederland en werkt voor een uitzendbureau in Middenmeer. Al bij de start van de oorlog in Oekraïne bood ze haar familie aan om naar Andijk te komen, maar tijdens de reis sloeg de twijfel toe. Na een week in Polen te zijn verbleven, zijn ze toch in Andijk beland. Tot grote opluchting van Oksana, die zelf een zoon heeft. "Het was even puzzelen, maar het past. Nee, er hoeft niemand op de bank te slapen."

Ze werd er toch nog door overvallen. Het viertal - nicht Natasa, achternichtje Ola, tante Oksana en nicht Tanya - arriveerde op de vroege vrijdagochtend in Andijk. De bus van het werk van Oksana's man Adriaan, die ze uit Polen had gehaald, stopte om 8.00 uur voor haar deur. "Of het weerzien emotioneel was? Wat denk je zelf."

De gasten uit hoofdstad Kiev zijn vermoeid, er is veel verdriet en er speelt zich veel in de hoofden af. Getraumatiseerd als ze zijn van de gebeurtenissen van de afgelopen weken. "Ze moeten eerst maar even tot rust komen. Ze hoeven niet meer te schrikken van ieder geluid. Dat doen ze sinds de bombardementen in Oekraïne. En ze moeten ook weer even wennen dat ze gewoon weer water uit een kraan kunnen drinken. We gaan eerst weer even de normale dingen doen. Straks nog even boodschappen doen, bijvoorbeeld."

Gastgezin in Andijk

Hoe moet het nu verder? "Ik heb begrepen dat er in Andijk een gastgezin is, dat tijdelijk vier personen zou willen opvangen. Dat zou heel mooi zijn. Met die mensen ga ik eerst wel even koffie drinken."

De vier gevluchte familieleden werden op de eerste dag in Nederland direct getrakteerd op patat en frikandellen. "Dat eten we altijd op vrijdag", zegt Oksana. "Ze vonden het lekker. Alles was op. Dus dat kunnen we wel vaker eten."

Oksana's nicht Natasa maakte een filmpje over Kiev en over hun reis: