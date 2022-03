Blije Oksana verwelkomt haar Oekraïense familie met patat en frikandellen

Opgelucht en blij is Oksana Yarmus uit Andijk. De Oekraïense die sinds 2015 in Nederland woont, verwacht morgen eindelijk haar vier familieleden in de armen te kunnen sluiten. Het moet het slotstuk worden van een zenuwslopende periode. "Ik hoop dat zij zich hier ook thuis gaan voelen."

Onzekerheid voor Oksana uit Andijk - NH Nieuws/Michiel Baas

Oksana verwacht vrijdag twee nichten en twee achternichten. Deze zijn door een bus opgehaald uit Polen, die beschikbaar is gesteld door het werk van haar man Adriaan. "Ze zijn vanochtend om 9 uur vertrokken. Als het goed is, zijn ze morgenochtend in Andijk." Het viertal was eerder op de vlucht geslagen voor de oorlog die in Oekraïne woedt. Vanuit Kiev bereikten ze de Poolse grens, waarna ze werden opgevangen in het Poolse Grajewo. Het uiteindelijke doel was Andijk, maar de twijfel sloeg toe. Ze besloten om in Polen te blijven. "Maar daar moesten ze iedere dag verhuizen. Iedere dag sliepen ze ergens anders. Dus komen ze toch liever naar mij toe."

Oksana's nicht Natasa (links) en haar dochter Ola - Aangeleverd

Oksana is opgelucht en blij, maar vindt het ook spannend. "Ik merk dat ze heel gespannen zijn. Ze komen hier op een rustige plek. Ze blijven eerst bij mij thuis, zodat ze even kunnen uitrusten. Van daaruit kijken we verder. Hopelijk kunnen ze ergens een eigen onderkomen krijgen. Ik heb al contact gezocht met de gemeente. Ik voel mij hier in Nederland heel erg thuis. Ik hoop dat dat voor mijn familie ook gaat gelden." De vier familieleden worden na aankomst getrakteerd op een typisch Nederlands gebruik. "Op vrijdag eten we altijd patat en frikandellen."