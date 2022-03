Oksana uit Andijk wacht nog altijd op haar familie, bij wie de twijfel toeslaat

De Oekraïense Oksana Yarmus uit Andijk is nog altijd in afwachting van de komst van vier van haar familieleden die Kiev door de oorlog zijn ontvlucht. Twee nichten en twee achternichtjes zijn inmiddels aangekomen in Polen, waar de twijfel over een vervolg van de reis heeft toegeslagen. "Het is hun beslissing."

Oksana zou met haar man Adriaan naar de Pools-Oekraïense grens rijden om ze op te halen. Maar die plannen veranderden toen het bericht kwam dat de vier familieleden per trein naar Berlijn zouden gaan. Maar ook dat veranderde. Op dit moment verblijven ze in de Poolse stad Grajewo. Een bus beschikbaar gesteld door het werk van Adriaan zou ze halen, maar de twijfel heeft toegeslagen.

Dagen ook waarin de situatie per dag verandert, weet Oksana inmiddels. Het viertal hakte eind vorige week de knoop door om Kiev en de rest van de familie te verlaten. Met als einddoel: het huis van nicht Oksana in het veilige Andijk.

Het zijn ingewikkelde dagen voor Oksana, die in 2015 naar Nederland kwam en in Andijk neerstreek. Het verdriet van de oorlog in haar land, de onzekerheid over het lot van haar in Kiev achtergebleven familie en de vier familieleden die wel/niet bij haar in huis komen. Het is een dramatische optelsom van ontwikkelingen die haar leven op dit moment beheerst.

Oksana: "Daar zijn ze opgevangen. Ze slapen in een hostel, met nog vijf mensen op de kamer. Dat is natuurlijk niet ideaal. Ze zijn een beetje druk in het hoofd, kunnen even niet meer helder nadenken. Ze stellen allemaal vragen, waarop ik het antwoord ook niet weet. Hoe het in Nederland verder moet, hoe lang de oorlog nog duurt. Eigenlijk willen ze terug naar huis, maar alleen van het huis van één nicht staan de muren nog overeind. Elektriciteit is er niet. Los van het feit dat je Kiev op dit moment niet zomaar in komt."

Ze benadrukt dat de familie zelf de keuze moet maken. "Het is hun beslissing. Ik ga niet pushen. Ze moeten even de tijd nemen om goed na te denken. Ik laat ze maar even met rust en wacht af wat ze beslissen."