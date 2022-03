Paracetamol of champagne: wat kiezen Amsterdamse lijsttrekkers the day after?

Groots winnen of een beetje verliezen, de dag na de verkiezingen liggen de kaarten geschud op tafel. De PvdA neemt de leiding in de formatie van een nieuw stadsbestuur. GroenLinks toont zich een sportieve verliezer. JA21 hoopte op drie, maar dat werden twee zetels. En het CDA weet op het nippertje een zetel te behouden. AT5/NH Amsterdam zocht de lijsttrekkers vanochtend in alle vroegte op.

Rutger Groot Wassink - NH Nieuws

Quote "Ik weet zeker dat we in het college komen" rutger groot wassink, lijsttrekker groenlinks

Paracetamol tegen een lichte kater of een fles champagne? Lijsttrekker van GroenLinks Rutger Groot Wassink aarzelt geen moment. "We hebben iets te vieren want we hebben een hele goeie uitslag neergezet. Het hoort erbij als je de grootste bent, dat je iets verliest. En zilver is ook mooi." De komende vier jaar wil GroenLinks zich vooral inzetten om klimaatverandering tegen te gaan en de ongelijkheid in de stad te bestrijden. "Dat blijft fundamenteel voor deze stad."

Marjolein Moorman - NH Nieuws

Quote "Nu we de grootste zijn, rust er een grote verantwoordelijkheid op ons" marjolein moorman, lijsttrekker pvda

Of PvdA-lijsttrekker Moorman zich de koningin van de verkiezingen voelt? "Nee, zo moet je nooit over jezelf praten", haast Moorman zich te zeggen. "Het gaat om de Amsterdammers! Aan hen heb ik het te danken." De PvdA voorvrouw won fors met negen zetels, vier meer dan de partij had. Ze is dik tevreden met het resultaat en na acht jaar is de partij weer de grootste in Amsterdam. "Ik was vanochtend wel weer vroeg wakker", zegt Moorman. "Ik voel ook een grote verantwoordelijkheid. Maar ik heb er ook enorm veel zin in."

Annabel Nanninga - NH Nieuws

Quote "Je hoopt altijd op meer, maar we zijn blij dat we onze twee zetels geconsolideerd hebben" annabel nanninga, ja21

Een paracetamolletje kan JA21 lijsttrekker Annabel Nanninga na een lange nacht wel gebruiken. Maar niet om een kater over een teleurstellende uitslag weg te werken. "Je hoopt altijd op meer, maar we zijn blij dat we onze twee zetels geconsolideerd hebben." En daar bedankt ze de kiezers dan ook voor. "Dat de stad een ruk naar links heeft weten te maken en dat wij dan toch twee zetels pakken vind ik heel knap", aldus Nanninga.

Diederik Boomsma - NH Nieuws

Quote "De stad leek "van God los", zo werd gezegd. Maar gelukkig hebben we ruim een zetel behaald" diederik boomsma, lijsttrekker cda

"Ja het was enorm peentjes zweten", beaamt CDA-lijsttrekker Diederik Boomsa de ochtend na de verkiezingen. Helaas kon hij de verkiezingsavond in de Stopera niet bijwonen wegens corona. Amsterdam leek met nul zetels voor het CDA "van God los". Maar een half uur na middernacht bleek de partij op het nippertje toch een zetel te hebben behaald. "Gelukkig stonden we uiteindelijk weer op 3 procent, en dat is ruim een zetel", verzucht een opgeluchte Boomsma. Hij wil zijn zetel dan ook dubbel en dwars waarmaken. "De komende jaren moeten we puinruimen. De stad moet schoner en veiliger en het erfpachtschandaal moet worden opgelost. We hebben een aantal stappen gezet, maar we zijn er nog niet."