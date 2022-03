Voorlopige uitslag stadsdelen bekend: Groenlinks en PvdA domineren

PvdA en Groenlinks lijken ook de grootste partijen te worden in de bestuurscommissies van de stadsdelen. Groenlinks mag zich in Noord, Centrum, Oost en West de grootste noemen. PvdA is de grootste in Nieuw-West en Zuidoost. In Zuid is de VVD met 22 procent van de stemmen bovenaan geëindigd.

Weesp Alleen in het nieuwe stadsdeel Weesp is een lokale partij de grootste geworden in de stadsdeelcommissie. De Weesper Stads Partij krijgt drie zetels. GroenLinks (GL), CDA en VVD volgen met twee zetels. Dat er in de overige stadsdelen weinig lokale partijen in het bestuur gekozen zouden worden, was al te verwachten. Er waren nauwelijks lokale partijen op het stembiljet te vinden. In Nieuw-West, Centrum, Oost en Zuidoost wisten lokale partijen één zetel te behalen.

Zuid In stadsdeel Zuid is de VVD, na het verlies van 4 jaar geleden, weer de grootste. In Noord is de Partij voor de Ouderen geeindigd op de derde plek. In Zuidoost is BIJ1 de tweede partij geworden.

Hieronder een lijst met de top 3 partijen per stadsdeel: Centrum: Groenlinks(25 procent), PvdA(19procent) en D66(18 procent). Nieuw-West: PvdA(19 procent), Groenlinks(18 procent) en Denk(16 procent). Noord: Groenlinks(23 procent), PvdA(20 procent) en D66(11 procent). Oost: Groenlinks(28 procent), D66(18 procent) en PvdA(16 procent). West: Groenlinks(26 procent), D66 (20 procent) en PvdA(17 procent) Zuid: VVD(22 procent), D66(21 procent) en PvdA (17 procent). Zie hier de uitslagen per stadsdeel na het tellen van 83 procent van de uitgebrachte stemmen.