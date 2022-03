Laagste opkomst ooit in Amsterdam: "Mensen zijn het vertrouwen verloren in de politiek"

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad is historisch laag. Uiteindelijk stemde 46 procent van de Amsterdammers. Dat heeft volgens politicoloog André Krouwel meerdere oorzaken, zoals de oorlog in Oekraïne, vertrouwen in de politiek en het gebrek van mobilisatie van kiezers door sommige partijen.

Tot nu toe was het laagste opkomstpercentage afkomstig uit 1998, toen kwam er ruim 47,9 procent van de kiesgerechtigden opdagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De vorige verkiezingen was de opkomst nog 50,3 procent.

Vertrouwen

André Krouwel denkt dat de lage opkomst onder andere een gevolg is van het gebrek aan het vertrouwen in politieke instituten. "Door de coronacrisis zijn veel mensen hun vertrouwen verloren in de politiek en politieke instituten. Dat voel je nu nog steeds een beetje."

Mobilisatie

Ook is het volgens Krouwel veel partijen niet gelukt om deze verkiezingen kiezers te mobiliseren. "Bijvoorbeeld de christelijke partijen, zoals CDA en de ChristenUnie. Maar ook DENK is er niet in geslaagd om de moslimgemeenschap in de stad te mobiliseren. En als laatst hebben de populistische partijen ook gefaald, denk hierbij aan Ja21, FVD en de Partij van de Ouderen."

Oekraïne

Jeroen Slot van het Amsterdamse bureau Onderzoek en Statistiek noemt als verklaring voor de lage opkomst de oorlog in Oekraïne. "De campagnes waren minder uitgebreid door de situatie in Oekraïne", zegt hij. Ook Halsema ziet de situatie in Oekraïne als een oorzaak van de opkomst. "Het kan zo zijn dat Amsterdammers bezig zijn met Oekraïne. Dat zijn toch landelijke en internationale onderwerpen dat de belangstelling van de mensen vasthoudt."

Geen paniek

De laagste opkomst in tweeëntwintig jaar dus, maar dat is nog geen reden tot paniek vindt Krouwel. "We weten dat de helft van de kiezers thuisblijft bij lokale verkiezingen. Daarbij blijven ook veel mensen gewoon thuis, omdat ze het druk hebben met andere dingen. Of bijvoorbeeld bezig zijn met de oorlog in Oekraïne. Het is een gekke tijd", aldus Krauwel.