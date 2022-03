Oekraïense zondagsschool krijgt extra ruimte voor ruim zestig vluchtelingenkinderen

De Oekraïense zondagsschool in wijkcentrum Westend in Amstelveen krijgt - met een kleine slag om de arm - op korte termijn extra ruimte om zo'n zestig à zeventig gevluchte kinderen les te kunnen geven.

Dat bevestigt directeur Vitalyi Tonenchuk tegen NH Nieuws. "Er is ruimte voor ongeveer zeven nieuwe klassen." Toch is voor onderwijs aan zo'n grote groep kinderen meer nodig dan extra vierkante meters, benadrukt hij. "Het hangt er ook vanaf of we voldoende docenten kunnen vinden."

Over de locatie wil Tonenchuk liever nog niet in detail treden. "We hebben het contract met de gemeente nog niet getekend, daarom ben ik voorzichtig." Wel laat hij weten dat het om een bestaand gebouw gaat dat nauwelijks op zondagen wordt gebruikt en in de buurt van het wijkcentrum ligt. "We zijn heel blij, er is nu weer toekomstperspectief om verder te bouwen."

Leerlingen nemen gevluchte landgenootjes mee

Vóór de Russische inval in Oekraïne was wijkcentrum Westend groot genoeg voor de circa zestig leerlingen van de Oekraïense school. Nu niet meer, vooral omdat veel ouders van leerlingen van de school thuis landgenoten opvangen en de kinderen uit die gezinnen 's zondags meekomen naar de school. Directeur Tonenchuk drong er daarom bij burgemeester Tjapko Poppens op aan om op korte termijn een grotere ruimte beschikbaar te stellen.