Opkomst gemeenteraadsverkiezingen in hele regio lager dan vier jaar geleden

Het opkomstpercentage voor zowel Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort ligt dit jaar lager dan die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toen vielen de cijfers in alle vier de gemeenten een paar procenten hoger uit.

Het opkomstcijfer in Haarlem is volgens de gemeente 52,8 procent. De totale opkomst in 2018 was 54,5 procent. Een verschil van een kleine 2 procent.

Het percentage kiesgerechtigden dat in Bloemendaal heeft gestemd, was dit jaar 66,7 procent. Vier jaar geleden was dit 67,2 procent volgens de website van de gemeente. De opkomst in Heemstede voor de gemeenteraadsverkiezingen is 63,35 procent. In 2018 was dit nog 65,64 procent.

In Zandvoort was dat verschil een fractie groter. Het opkomstpercentage komt daar dit jaar uit op 53,8 procent. Bij de verkiezingen van vier jaar geleden lag dit op 56,8 procent.

Uitslagen

De Partij van de Arbeid is na jaren weer als grootste partij van Haarlem verkozen. Met drie verloren zetels is GroenLinks de grote verliezer. In Bloemendaal blijft de VVD met vijf zetels de grootste partij. Heemsteeds Burger Belang verliest twee zetels in Heemstede en staat gelijk met VVD. Beide partijen hebben vijf zetels. In Zandvoort is Jong Zandvoort uit het niets de grootste partij geworden. De partij haalde ruim 17 procent van de stemmen en laat daarmee het CDA en OPZ achter zich.