Uitslag verkiezingen nu officieel: PvdA de grootste, GroenLinks verliest fors

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem lieten iets langer op zich wachten, maar zijn dan nu officieel: De Partij van de Arbeid is na jaren weer de grootste partij in Haarlem. GroenLinks lijkt met drie verloren zetels de grote verliezer.

Naast GroenLinks, nu zes zetels, levert ook CDA zetels in. Zij gaan van vier naar twee. D66 en VDD blijven stabiel en behouden ieder hun vijf zetels.

De lokale partij Jouw Haarlem snoept er een zeteltje bij en komt daarmee op twee. SP en OPhaarlem behouden hun twee stoeltjes in de raad. Ook stabiel blijven ChristenUnie, Hart voor Haarlem en ActiePartij met allen een zetel.

Nieuwkomers

Opvallend bij deze verkiezingen was het groot aantal nieuwe partijen. Van de nieuwkomers in Haarlem is Partij voor de Dieren de grote winnaar, zij hebben twee zetels. BVNL en Forum voor Democratie hebben er een.

Blanco, 50 plus en Denk hebben het niet gered en zien we niet terug in de raad.

Historie

Haarlem is historisch gezien een 'PvdA-stad'. Tot 2010 won de partij doorgaans alle gemeenteraadsverkiezingen. Daarna kwamen achtereenvolgens D66 en GroenLinks als grootste uit de bus.

Problemen

Omdat er problemen waren met het tellen bij het stembureau op het station liet de definitieve uitslag langer op zich wachten. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend.

Vanwege restzetels kan er her en der bij sommige partijen nog een zetel bijkomen. De officiële telling wordt maandag bekendgemaakt.