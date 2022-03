VVD grootste partij in Heemstede, HBB levert zetels in

Heemsteeds Burger Belang (HBB) verliest twee raadszetels in Heemstede en komt op gelijke hoogte met de VVD. Beide partijen hebben straks vijf raadszetels.

In 2018 was HBB nog overtuigend de winnaar, maar dit jaar trekt de VVD de meeste kiezers. De VVD haalde ruim 23 procent van de stemmen, tegenover ruim 21 procent voor HBB.

D66 wint ook en krijgt er één zetel bij en komt op drie. GroenLinks blijft gelijk (3), net als het CDA (2). De PvdA krijgt er een zetel bij en komt op twee zetels.

De opkomst in Heemstede was met ruim 63 procent iets lager dan in 2018 (ruim 65 procent).

Bekijk hieronder de uitslag