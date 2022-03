Tweeling stemt op hun 18e verjaardag: “De burgemeester kwam in een Rolls-Royce”

In een Rolls-Royce Carbiolet werden Bas en Linda door Burgemeester Lars Voskuil vandaag opgehaald om te gaan stemmen. Hij had taart voor ze mee genomen, omdat de tweeling vandaag 18 jaar werd. In de auto reden ze samen naar Schoorl en daar begeleidde de burgemeester de tweeling bij hun eerste keer stemmen.

De tweeling laat weten dat het stemmen goed gegaan is. "Ik wist niet dat je ook voor een persoon moest kiezen", zegt Linda. “Uiteindelijk is het goed gekomen, ik wist op welke partij ik ging stemmen.” De tweeling wist overigens niet van elkaar waar ze op gingen stemmen.

Bij aankomst gaf de burgemeester de tweeling symbolisch hun stemrecht cadeau. Dit deed hij door het geven van een origineel stempotlood. Ze zijn volgens hem te herkennen aan de geperforeerde achterkant. Hierna heeft de tweeling onder belangstelling van de pers hun stem uitgebracht.

Rolls-Royce

Met de actie probeerde de burgemeester jongeren te attenderen op het belang van hun stem. Volgens Bas is dat wel gelukt. Hij was ook onder de indruk van het werk van de burgemeester. "Hij heeft wel een mooie baan, een beetje taarten rondbrengen in een Rolls-Royce". De auto was beschikbaar gesteld door een inwoner van Bergen, speciaal voor deze gelegenheid. "Normaal rijd ik in een iets kleinere auto, een Fiat 500", lacht de burgemeester.