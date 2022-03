Loting middelbare scholen bekend: alle leerlingen ingeloot

Voor het eerst moesten de leerlingen een top zeven van voorkeursscholen opgeven. Volgens de gezamenlijke schoolbesturen is 94 procent van de aspirant-brugklassers op de school van de eerste keuze toegelaten en 99,8 procent op een school uit de top vijf.

Ongeveer veertien leerlingen moeten echter genoegen nemen met een school die niet écht hun voorkeur had. Zij zijn op hun zesde of zevende keuze terechtgekomen. Alle leerlingen die niet op de voorkeursschool zijn geplaatst, zijn gebeld met het nieuws.

Om hoeveel leerlingen het per school gaat en welke scholen het populairst zijn, is niet bekendgemaakt. Het Mendelcollege laat desgevraagd weten 87 leerlingen te hebben moeten teleurstellen. Bij het Kennemer zijn dat er 47.

Op de schop

Truus Vaes, woordvoerder namens de gezamenlijke scholen, is tevreden over de nieuwe loting. "Voor ons is belangrijk dat we aan ieder kind kunnen melden waar ze geplaatst zijn, en dat is gelukt."

Het systeem is dit jaar op de schop gegooid nadat zo’n 30 kinderen vorig jaar te horen kregen dat zij niet konden worden geplaatst op een van de scholen uit hun eigen top vijf. Zij moesten daarna een keuze maken tussen het Coornhert Lyceum in Haarlem, het Ichthus Lyceum in Driehuis of het Vellesan College in IJmuiden. De ouders van deze uitgelote kinderen voelden zich hierdoor erg onder druk gezet.

Evaluaties

"Daarna hebben we een uitgebreide evaluatie gehad", zei Vaes eerder tegen NH Nieuws/Haarlem105. "Na een advies van de klachtencommissie zijn er meerdere maatregelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de leerlingen in ieder geval op een van hun voorkeursscholen terechtkomen."