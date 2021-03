Ouders uitgelote brugklassers in opstand, voelen zich "onder druk gezet"

De uitgelote kinderen en hun ouders zijn afgelopen vrijdag gevraagd te kiezen uit het Coornhert Lyceum in Haarlem, het Ichthus Lyceum in Driehuis en het Vellesan College in IJmuiden. Gistermiddag om 12.00 uur moest de keuze zijn gemaakt.

Gerlinde de Haas: "Ik laat me niet dwingen om zo'n keuze te maken in één weekend. Ze adviseren ons om al in groep 7 te beginnen met de keuze van een middelbare school en nu moet het opeens in een weekend. Bovendien, ik ken die scholen helemaal niet. Ik weet niet of ze bij mijn zoon Tomas passen. Zo'n deadline is niet te doen."

Verdere stappen

De Haas heeft besloten weer de oude top 3 van favoriete scholen in te vullen. Ze weet van andere ouders die bijvoorbeeld drie keer het Coornhert hebben ingevuld. Zo zijn er meer ouders die niet volgens de opgelegde regels van de nieuwe loting te werk gaan.

"Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Het is ook maar de vraag of een nieuwe loting helemaal volgens de regels is. Sommige ouders vinden het natuurlijk ook spannend als je niet meewerkt, want wat gebeurt er dan met je kind? Wij wachten af of er een oplossing komt. Eventueel gaan we verder kijken met een advocaat of we verdere stappen kunnen nemen."

Kansrijk adviseren

Ouders vinden dat middelbare scholen beter hadden moeten anticiperen op het 'kansrijk adviseren', dat veel basisscholen hebben toegepast nu in de coronatijden lessen zijn uitgevallen en veel toetsen niet zijn doorgegaan. Kinderen kregen daardoor bij twijfel een hoger advies. De middelbare scholen in Zuid-Kennemerland erkennen dat kansrijk adviseren een oorzaak kan zijn en gaan de rol hiervan nog onderzoeken.

Gerlinde is er niet over te spreken dat schoolbestuurder Truus Vaes vorige week tegen NH Nieuws zei dat alle uitgelote leerlingen 'begeleiding op maat' krijgen bij het vinden van een middelbare school. "Nou dat is dus echt niet het geval. Er wordt helemaal niet naar ons geluisterd."

Truus Vaes van scholenkoepel Iris is gisteren om een reactie gevraagd. Zij heeft nog niet gereageerd.