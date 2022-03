Stemmers Stede Broec blij met taxichauffeur Jack: "Mij te ver, hoor"

Het CDA komt naar je toe deze verkiezingsdag. Jack Peerdeman uit Lutjebroek is voor één dag taxichauffeur. Het raadslid van CDA Stede Broec brengt stemmers die moeilijk ter been zijn naar de stembus. Maar de actie is niet bedoeld om extra stemmen te winnen. "Ik ben blij dat ik dit kan doen."

Tevreden zit hij in het zonnetje na te genieten van het taxiritje. St. Nicolaas-bewoner Allard Roubos is zojuist thuisgebracht door 'taxichauffeur' Jack en krijgt ook nog eens een kop koffie. Roubos (77 jaar) heeft een verleden als raadslid in Hoorn en loopt moeizaam. Zijn familie woont in Rotterdam. "Die vraag je ook niet zo snel voor zoiets. Ik vind dit een heel erg aardig gebaar. Ik ben heel blij dat ik op deze manier toch heb kunnen stemmen. Dat vind ik heel belangrijk."

Het idee van de eenmalige taxiservice ontstond spontaan. "Mijn vader woont in verpleegtehuis Rigtershof, is moeilijk ter been en loopt met een rollator. Ik hoorde dat de mobiele stembus deze keer niet reed en zo ontstond het idee. De reacties zijn overweldigend. Ik had niet verwacht het zo druk te hebben."

Klacht van de SP

De SP probeerde de goedbedoelde actie nog te dwarsbomen door een klacht bij de burgemeester in te dienen. "Te kinderachtig voor woorden", reageert Peerdemann. "Waar hebben we het over? Alsof ik tijdens de ritjes van hooguit een kilometer mensen ga beïnvloeden in hun keuze. Stemmen ze op het CDA, dan is dat fijn. Is dat niet het geval: ook goed."