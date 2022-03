🔴 LIVEBLOG: Volg de verkiezingen in West-Friesland op de voet

Vandaag is dag drie van gemeenteraadsverkiezingen. En in tegenstelling tot maandag en dinsdag zijn nu alle stembureau's geopend. Volg hier het liveblog over het verloop in de zeven West-Friese gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.