Bakkie Pleur: "Huntelaar zal zijn mobiel wel moeten inleveren"

In een vers Bakkie Pleur gaat het dit keer over de wedstrijd AZ - FC Twente en de terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. "Hij zal zijn mobiel wel wel moeten inleveren en een oude Motorola krijgen", zegt Barry van Galen gekscherend.

Ook oud-voetballer Piet Keur doet een duit in het zakje. "Hij neemt het stokkie over van Marc Overmars", grapt Keur. Huntelaar neemt namelijk deels de taken van de vertrokken directeur voetbalzaken over.

Karlsson moet alles bepalen

Beide oud-voetballers speelden bij AZ en zagen hun club zondag met 1-0 verliezen van FC Twente. Het duo verbaasde zich over dat Aslak Witry in de slotfase een kansrijke vrije trap nam in plaats van Jesper Karlsson.