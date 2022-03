Plek drie voorlopig uit zicht voor AZ na pijnlijke nederlaag tegen FC Twente

AZ heeft vanavond in eigen stadion met 1-0 verloren van FC Twente. Het is de eerste competitienederlaag van de Alkmaarders sinds 7 november vorig jaar. Door de verliespartij is de achterstand op nummer drie Feyenoord opgelopen tot vier punten.

Bij AZ maakte Peer Koopmeiners zijn basisdebuut. De middenvelder pakte al vroeg in de wedstrijd een gele kaart. In de eerste helft kregen beide ploegen weinig kansen en werd er nauwelijks op doel geschoten. Dani de Wit kwam centimeters tekort om de bal richting Twente-keeper Lars Unnerstall te knikken. In de 30e minuut scoorde Daan Rots voor FC Twente, maar die goal werd wegens buitenspel afgekeurd. Zonder te scoren gingen beide ploegen naar de kleedkamer.

In de tweede helft bracht trainer Pascal Jansen twee verse krachten. Zakaria Aboukhlal en Kamal Sowah kwamen in het veld. Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen bleven in de kleedkamer achter.

Achterstand

De wijzigingen ten spijt kon AZ aanvallend ook in de tweede helft geen potten breken. In de 62e minuut kwam FC Twente op 0-1. Oud-FC Volendam-speler Gijs Smal stuurde Joshua Brenet met een prachtige steekpass de diepte in. De rechtsback was eerder bij de bal dan Owen Wijndal en rondde keurig af.

In de laatste 25 minuten van de wedstrijd moest AZ vol aan de bak. De Alkmaarders hadden wel veel de bal, maar tot echt uitgespeelde kansen kwamen de Alkmaarders niet. Alleen Dani de Wit was dichtbij de gelijkmaker, maar Robin Pröpper haalde zijn inzet van de doellijn. In de slotfase verdedigde FC Twente de voorsprong met verve. De ploeg uit Enschede komt in punten nu naast AZ.

Later vanavond reacties op de wedstrijd.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara (Witry/63), Hatzidiakos (Beukema/82), Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners (Clasie/63), Reijnders, De Wit; Evjen(Aboukhlal/46), Pavlidis (Sowah/46), Karlsson