Klaas-Jan Huntelaar krijgt technische functie bij terugkeer Ajax

De inmiddels 38-jarige Huntelaar heeft de ambitie om op termijn technisch directeur van een profclub te worden. Algemeen directeur Edwin van der Sar is hiervan op de hoogte. "Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen en zo bijvoorbeeld vergaderingen van de directie en de Raad van Commissarissen bijgewoond."

Hamstra heeft de meeste taken overgenomen van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars. Huntelaar is aangesteld om hem per direct te ondersteunen. Zijn contract loopt tot de zomer van 2004.

Om Huntelaar klaar te stomen voor een toekomstige functie als TD volgt hij een ontwikkelingsprogramma. "Het mooie aan Klaas Jan is dat hij veel verstand heeft van het internationale topvoetbal, goed over dingen nadenkt en dat hij een duidelijke eigen mening heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij die, ook al is hij nieuw in deze rol, meteen zal geven", aldus Van der Sar op de website van Ajax.

Trainersdiploma

Huntelaar is blij met de kans die Ajax hem biedt. "Ik ben nieuwsgierig naar wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren. Ik ben ook bezig met mijn trainersdiploma. De kennis die ik bij die cursus opdoe, komt mij ook van pas bij wat ik bij Ajax ga doen."

In 2006 maakte Huntelaar zijn debuut in het shirt van Ajax. Sindsdien speelde hij 257 wedstrijden waarin hij 158 doelpunten maakte. In Amsterdam veroverde hij in 2019 de landstitel. Het kampioenelftal van 2021 verliet hij voortijdig in een poging een andere oud-werkgever, Schalke 04, te behoeden voor degradatie. Dat doel mislukte. Huntelaar speelde 76 interlands, waarin hij liefst 42 keer trefzeker was.