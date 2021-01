Huntelaar hakt knoop door: spits vertrekt naar Schalke 04

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk: Klaas-Jan Huntelaar gaat zijn oude club Schalke 04 helpen in de strijd tegen degradatie. De 37-jarige spits van Ajax is op dit moment in Gelsenkirchen voor de medische keuring.

Orange Pictures / Marcel ter Bals

Huntelaar moet Schalke zien te behoeden voor degradatie. Die Königsblauen staan momenteel laatste in de Bundesliga. Eerder deze week werd bekend dat Schalke vergaande interesse in de doelpuntenmaker had. Uitgerekend op de dag dat de belangstelling bekend werd, was Huntelaar de matchwinner bij Ajax. De invaller leidde de Amsterdammers naar de overwinning bij FC Twente (1-3) met twee goals in vijf minuten tijd.

Schalke-virus "Als een speler met deze uitstraling, persoonlijkheid, ervaring en kwaliteit zich nogmaals bij ons zou voegen, dan zou dat voor onze ploeg fantastisch zijn", zei trainer Christian Gross toen hij de interesse van Schalke bevestigde. Huntelaar speelde van 2010 tot en met 2017 al in Gelsenkirchen. Daar groeide hij uit tot publiekslieveling en werd hij zelfs topscorer van de Bundesliga. Huntelaar maakte 126 goals en gaf 35 assists in 240 officiële wedstrijden voor Schalke. Gross: "Als een speler voor Schalke heeft gespeeld, dan is hij besmet met het Schalke-virus. Hij heeft zelf ook laten weten dat hij graag aan die periode terugdenkt. Ik bespeur dat hij de uitdaging nogmaals wil aangaan en dat verdient het grootste respect."